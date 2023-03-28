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八方雲集創辦人涉炒股 繳回犯罪所得獲緩刑

2023/3/28 15:53
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（中央社記者謝幸恩台北28日電）八方雲集創辦人林家鈺與妻子涉嫌炒作上市公司股票，獲利389萬餘元。士院審酌林家鈺夫妻認罪並繳回犯罪所得，今天判林1年10月徒刑、林妻1年8月徒刑，均緩刑3年。可上訴。

士林地方法院指出，林家鈺夫妻破壞證券市場交易機制，混淆投資人判斷及市場供需價格，侵害善意投資人權益，但2人偵審期間坦承犯罪，林男並主動繳回犯罪所得389萬320元。

合議庭認為，林家鈺夫妻坦承犯行，堪認有悔悟之心，應知所警惕而無再犯之虞，依違反證券交易法高買證券罪判處林1年10月有期徒刑、林妻1年8月徒刑，均宣告緩刑3年，各須支付公庫500萬元、250萬元。

判決書指出，林家鈺於民國106年間買入上市公司「川飛能源」股票，至107年間受有虧損。

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林家鈺為彌補虧損，明知川飛公司並無利多題材，利用本人與妻子的證券帳戶，指示妻子及不知情的胞妹，於107年1月3日至107年2月5日間，在密接時間內拉抬、操縱川飛公司股價，意圖造成川飛公司股票交易活絡的假象，待股價上漲後出脫持股獲利。

判決表示，林家鈺夫妻涉嫌在18個營業日相對成交川飛公司股票，總計成交3001仟股；另涉嫌14次連續買賣來操縱股價，從每股15.54元上漲至20.45元，明顯悖離大盤走勢，影響證券市場交易秩序。（編輯：蕭博文）1120328

#林家鈺
#川飛公司
#士林地方法院
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