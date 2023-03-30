涉暴力討債強押山區凌虐 新北警逮明仁會10嫌

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竹聯幫仁堂明仁會成員囂張放鞭炮恐嚇討債，還涉押人到墓園嗆聲砍人或押到山區痛毆凌虐。警方30日表示，三峽、永和警分局28日逮捕包括明仁會三峽分會副分會長陳姓男子（中）等共10人，依組織犯罪防制條例等移送。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年3月30日

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（中央社記者高華謙、黃旭昇新北30日電）竹聯幫仁堂明仁會成員囂張放鞭炮恐嚇討債，還涉押人到墓園嗆聲砍人或押到山區痛毆凌虐。警方今天表示，三峽、永和警分局28日共逮捕10人，依組織犯罪防制條例等移送。

竹聯幫仁堂明仁會日前高調在台北市酒店舉辦春酒，警方展開掃黑。三峽警分局今天表示，27歲陳姓男子去年5月因妨害自由案出獄後，擔任明仁會三峽分會副分會長，今年也出席明仁會春酒。

警方調查，陳男涉及多起暴力案，他去年9月招募成員強逼入會，對於不願就範者，涉夥同幫眾痛毆還噴灑辣椒水；今年2月，對有債務糾紛者，他指揮幫眾施暴，還放鞭炮示威恐嚇，逼被害人至墓園嗆聲要砍死人，被害人躲在草叢才逃過一劫。

三峽警分局28日清晨兵分多路攻堅，逮獲陳嫌與謝姓幫眾共6人，搜出球棒、甩棍、摺疊刀、辣椒水、恐嚇文書與債權委託書等證物。

警詢後，警方依涉嫌違反組織犯罪防制條例、妨害秩序、恐嚇取財、妨害自由及傷害等罪，移送新北檢及新北地院少年法庭偵審。包括陳嫌在內，2人遭收押禁見。

另外，永和警分局偵查隊長李志祥今天接受媒體聯訪表示，竹聯幫仁堂明仁會黃姓成員涉嫌暴力討債，因財務糾紛夥同未成年少年幫眾，從永和的KTV包廂強押被害人到三峽山區，並在談判過程涉毆打、凌虐及恐嚇不得報警，造成被害人身心俱疲。

警方指出，報請檢方於28日出擊逮捕4人，查扣犯案聯繫用手機、開山刀、鋁棒、瓦斯槍、賓士轎車及行車記錄器等證物。警詢後，依違反組織犯罪防制條例、少年事件處理法、恐嚇取財及傷害等罪嫌移送。

三峽警分局長許城銘、永和警分局長李崇偉都指出，貫徹「幫派零容忍」掃黑立場，持續清剿幫派所依附或寄生的事業與金流，保障民眾安全。（編輯：戴光育）1120330