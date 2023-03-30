製造假車禍詐保未遂 宜蘭市代會主席遭判刑4.5年

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣30日電）宜蘭市民代表會主席林智勇前年開車自撞，但投保方式無法理賠，竟製造追撞假車禍想詐保遭起訴。法院今天宣判，林智勇犯貪污治罪條例判有期徒刑4年6個月，褫奪公權3年，全案可上訴。

對於這項判決，林智勇未接記者電話，但他透過代表會發布聲明，循司法途徑爭取應有權益，代表會也予以支持，希望司法早日釐清真相，判決也不影響會務正常運作。

宜蘭地方法院發布新聞稿指出，林智勇於前年6月17日，駕駛自用小客車（以下稱A車）行經宜蘭市大福路時，不慎自撞路旁電線桿、水泥護欄，車身嚴重毀損，修車費需新台幣140萬元，但因這輛車僅向保險公司投保丙式車體損失險，自撞事故非理賠範圍；而林智勇擔任市民代表會主席的公務配車（以下稱B車），有向其他保險公司投保甲式汽車車體損失險。

地院表示，林智勇為了以保險金支付修車費，於A車自撞當晚，先由林智勇駕駛A車到宜蘭市大福路，他的陳姓司機駕駛B車搭載服務處的鄧姓男子跟隨在A車後方，待林智勇調整A車角度後，陳姓司機就駕駛B車撞擊A車後方保險桿，製造B車追撞A車的假象，再向警方報案。陳姓司機之後向保險公司申請理賠，因保險公司發覺異常，經檢調追查後案情才曝光。

法院認為，雖林智勇、陳姓司機否認涉犯貪污治罪條例，只承認詐欺取財行為，但2人於製造假車禍後，曾企圖將公務車的保險理賠用以維修林智勇私人車輛，且公務車的保險理賠申請書有蓋用宜蘭市代會的印章後，交付保險業務員處理，2人相關辯詞不可採信。

地院表示，林智勇、陳姓司機與鄧姓男子3人犯貪污治罪條例。其中，林智勇利用職務上機會詐取財物未遂罪，處有期徒刑4年6月，褫奪公權3年；陳姓司機非公務員與公務員共同犯利用職務上機會詐取財物未遂罪，處有期徒刑4年，褫奪公權3年。

鄧姓男子非公務員與公務員共同犯利用職務上機會詐取財物未遂罪，處有期徒刑1年，褫奪公權1年。3人都可上訴。

宜蘭縣政府民政處指出，這起案件因尚未定讞，林智勇仍維持宜蘭市民代表的身分。（編輯：張銘坤）1120330