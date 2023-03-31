台中再傳女學生遭教師性騷 人本要求擴大普查

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（中央社記者趙麗妍台中31日電）人本教育基金會今天指出，去年9月接獲申訴楊姓教師長期猥褻、性騷擾女學生，3月性騷擾案成立結案，受害者不滿提出申覆，要求市府針對教師任教學校、學生擴大普查。

台中市日前發生女資優生控訴20多年前遭黃姓導師長期性侵，黃師遭市府解聘、永不錄用、沒有退休金。人本教育基金會去年9月又接獲申訴，台中某公立高中楊姓物理老師，涉長期猥褻、性騷擾女學生。楊師日前已退休。

人本教育基金會今天召開記者會，現場播放女學生自述影片，痛批百年校譽不該被狼師玷汙，老師應為他做過的事負責。

人本基金會中部辦公事主任曾芳苑表示，楊師為資優班的物理老師，在外設有私人補習班，常利用女學生到個人辦公室問功課，趁機撫摸女學生的手、手腕、肩膀，進而撫摸膝蓋、腰、大腿、臀部等。

曾芳苑指出，楊師會透過伸懶腰動作靠近學生身體，手順著胸部摸下去，後來，有學姊提醒問老師問題時，不要穿裙子要穿長褲。有一次，老師約女學生到補習班補課，到場才發現只有自己一人，老師竟鎖門抱著她猥褻動作，發出興奮聲音，讓女學生一度無法正常上學。

人本教育基金會表示，陸續接獲3名受害人，彼此不認識且相隔數屆。去年9月提出性平申訴，10月進入調查，楊師僅承認摸手，強調都是關心學生，3月性騷擾案成立結案，對於猥褻部分調查報告隻字未提，2名學生不服結果，提出申覆。

人本指出，楊師退休後，陸續在多所私立中學任教，市府應該要求學校普查，教師所教過的學校及任教過的學校，另外，去年明星國中資優生遭導師性侵的洩密事件，必須公布懲處名單，予以調查。

民進黨籍立委林靜儀與律師聶瑞瑩痛批，台中類似案件層出不窮，請教育局別再包庇，她也要所有狼師知道，「過了再久，也不會放過你」。

民進黨台中市議員黃守達指出，擴大調查、程序保密，教育局都不及格。時代力量台中市議員吳佩芸指責，教育局無法成為保護學生角色，任憑學校球員兼裁判，心疼學生遭遇。（編輯：郭諭儒）1120331