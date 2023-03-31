更多編輯台推薦新聞：
工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維
生活

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看
生活

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看

天文學家首藉重力透鏡發現巨大黑洞 質量為太陽300億倍
科技

天文學家首藉重力透鏡發現巨大黑洞 質量為太陽300億倍

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近
生活

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
列舉習近平為戰爭準備4跡象 外交事務：全球都該認真看待因應
首頁 / 社會

台中再傳女學生遭教師性騷 人本要求擴大普查

2023/3/31 11:29（3/31 12:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中31日電）人本教育基金會今天指出，去年9月接獲申訴楊姓教師長期猥褻、性騷擾女學生，3月性騷擾案成立結案，受害者不滿提出申覆，要求市府針對教師任教學校、學生擴大普查。

台中市日前發生女資優生控訴20多年前遭黃姓導師長期性侵，黃師遭市府解聘、永不錄用、沒有退休金。人本教育基金會去年9月又接獲申訴，台中某公立高中楊姓物理老師，涉長期猥褻、性騷擾女學生。楊師日前已退休。

人本教育基金會今天召開記者會，現場播放女學生自述影片，痛批百年校譽不該被狼師玷汙，老師應為他做過的事負責。

人本基金會中部辦公事主任曾芳苑表示，楊師為資優班的物理老師，在外設有私人補習班，常利用女學生到個人辦公室問功課，趁機撫摸女學生的手、手腕、肩膀，進而撫摸膝蓋、腰、大腿、臀部等。

曾芳苑指出，楊師會透過伸懶腰動作靠近學生身體，手順著胸部摸下去，後來，有學姊提醒問老師問題時，不要穿裙子要穿長褲。有一次，老師約女學生到補習班補課，到場才發現只有自己一人，老師竟鎖門抱著她猥褻動作，發出興奮聲音，讓女學生一度無法正常上學。

人本教育基金會表示，陸續接獲3名受害人，彼此不認識且相隔數屆。去年9月提出性平申訴，10月進入調查，楊師僅承認摸手，強調都是關心學生，3月性騷擾案成立結案，對於猥褻部分調查報告隻字未提，2名學生不服結果，提出申覆。

人本指出，楊師退休後，陸續在多所私立中學任教，市府應該要求學校普查，教師所教過的學校及任教過的學校，另外，去年明星國中資優生遭導師性侵的洩密事件，必須公布懲處名單，予以調查。

民進黨籍立委林靜儀與律師聶瑞瑩痛批，台中類似案件層出不窮，請教育局別再包庇，她也要所有狼師知道，「過了再久，也不會放過你」。

民進黨台中市議員黃守達指出，擴大調查、程序保密，教育局都不及格。時代力量台中市議員吳佩芸指責，教育局無法成為保護學生角色，任憑學校球員兼裁判，心疼學生遭遇。（編輯：郭諭儒）1120331

#性騷擾
#人本教育基金會
#曾芳苑
延伸閱讀
台中資優班性侵案 黃姓教師遭解聘永不錄用沒退休金台中房思琪案調查問卷回收 出現第4名受害人台中狼師案是否有人洩密 議員要求教育局內部調查刻劃創傷療癒之路 「她和她的她」盼給予溫暖力量
曾芳苑
高中生疑遭霸凌輕生7師長調職 父親：亡羊補牢中市校園疑師長霸凌學生 教育局將釐清真相究責
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族