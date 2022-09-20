台中房思琪案調查問卷回收 出現第4名受害人

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台中市黃姓教師涉性侵女學生，台中市政府教育局針對狼師案寄出2000多份調查問卷，教育局長楊振昇（圖）20日受訪表示，在回收問卷中又出現一名受害人，為全案第4名受害人中央社記者郝雪卿攝 111年9月20日

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市黃姓教師涉性侵女學生，台中市政府教育局針對狼師案寄出2000多份調查問卷，在回收問卷中又出現1名受害人，為全案第4名受害人；教育局說，一定究辦到底並送司法偵辦。

黃姓教師被檢舉20多年前擔任國民中學資優班導師時，長期性侵女學生，已有3人檢舉受害，台中性別平等委員會決議解聘黃姓教師、永不錄用及無退休金等最重處分，教育局並發出調查問卷，普查黃姓教師曾任教的3所國中學生。

教育局表示，已發出2053份問卷，目前回收約600份，由於時隔多年，不少問卷以「查無此人」遭退回，其中少數問卷提及「有聽說有同學遭性侵害或性騷擾」，而其中1份問卷自稱曾遭狼師性侵。

教育局長楊振昇上午接受媒體聯訪表示，目前重點是希望找出潛在受害者，將狼師繩之以法，其中1件檢舉案是黃姓教師涉嫌的第4案，首件檢舉案為A女今年4月提出，8、9月人本教育基金會檢舉第2、3案，普查後找出第4案。

至於第4案是否在法律追訴期內？楊振昇說，已移送檢方認定，教育局採性平調查、司法偵辦、普查、檢舉專線與信箱齊發，絕非「打假球」或包庇放水。

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