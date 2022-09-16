台中狼師案是否有人洩密 議員要求教育局內部調查

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）對於台中狼師案，民進黨台中市議員周永鴻等人今天在市議會質詢時，要求教育局應調查是否有人洩密檢舉人資訊，而教育局長楊振昇說，這是外界毫無證據，僅憑臆測的謠言。

台中市黃姓教師遭檢舉於20多年前擔任導師時長期性侵女學生，而黃師已遭台中市性平委員會決議予以解聘、永不錄用及沒有退休金。

台中市議會今天進行市政總質詢，民進黨市議員蔡耀頡、江肇國、周永鴻在聯合質詢時，針對民眾陳情與意見整理出「10大NG局處排行榜」，其中，勇奪前3名的依序為教育局、交通局、新聞局。

蔡耀頡認為，市長盧秀燕4年施政將滿，看不見台中進步，卻看見洩密被害人資訊、交通建設停滯，甚至城市形象不見提升，人民已受夠這樣的市府雜牌軍團隊。

周永鴻表示，黃姓教師在調查過程中得知檢舉人身分，進而多次騷擾檢舉人，教育局是否有人洩密？楊振昇一開始先回答，對教育局同仁有信心不用查，後來又改口說已經問過局裡同仁，說法前後矛盾，都顯示教育局沒有嚴謹調查，他要求教育局應該要徹底調查。

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楊振昇表示，教育局的職責是調查狼師犯行是否屬實，性平會調查已真相大白，並做出解聘、永不錄用、沒有退休金的最重處分；有關教育局洩密是外界毫無證據，僅憑臆測的謠言，希望大家協助澄清。

楊振昇指出，依「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」規定，學校或主管機關內負責處理校園性侵害或性騷擾事件的所有人員，為負有保密義務者，如有違背願接受相關法規處罰，這些相關人員都必須依規定簽切結保密，依規不得洩密。（編輯：黃世雅）1110916