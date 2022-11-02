刻劃創傷療癒之路 「她和她的她」盼給予溫暖力量

由演員許瑋甯（左）主演華語懸疑劇「她和她的她」刻劃創傷後的療癒之路該如何前進，片中由徐鈞浩（右）飾演林晨曦的弟弟林震燁，代表了林晨曦的內在。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月2日

（中央社記者葉冠吟台北2日電）由演員許瑋甯主演的影集「她和她的她」空降串流平台排行榜冠軍，刻劃創傷後的療癒之路該如何走下去，導演卓立、編劇溫郁芳接受中央社專訪坦言，傷痕無法抹滅，但期待帶來安慰與溫暖。

「她和她的她」以懸疑手法帶出職場權勢性侵、數位性暴力、校園狼師案、婚姻暴力、創傷症候群等眾多議題。溫郁芳強調，這些侵害、暴力都是「傷害」的統稱，她想透過戲劇告訴觀眾如何與「傷害」共處和好、啟動對話的機制，而非挑起男女的對立。

「不管男男女女，多少都會面對到很多傷害，要有方法去面對，要有人去陪伴。」溫郁芳舉例劇裡也有遭長官騷擾的男職員，她苦笑：「絕對沒有要變成權威教母，或寫成女性主義大拼盤。」

劇本誕生後與女性製片葉如芬、導演卓立合作則是珍貴的緣分，溫郁芳笑說：「這個行業本來女性工作人員就很多喔。」

劇本撰寫的原點，其實是從溫郁芳的生命經驗掏出，她曾是位陪伴者，陪著在求學期間受侵害的朋友，度過了痛苦的10年，「但我最後逃跑了，我無法再承接她的情緒」，兩人最後失聯，也在她心中埋下一個結，「房思琪的初戀樂園」一直放在家中書櫃卻不敢打開，「我沒有看，但我知道裡面發生什麼事，是什麼樣的痛」。

在華語懸疑劇「她和她的她」結尾中，飾演林晨曦的演員許瑋甯（右）牽著由林奕嵐（左）所詮釋少女時代的林晨曦，一起走過漆黑隧道、看見寬闊大海，導演卓立受訪時指出，那是自我和解，也彷彿穿過荊棘後的重生。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月2日

在10個月的田調過程裡，溫郁芳和許多輔助創傷受害者的團體、心理師、學者接觸，心理師許皓宜就曾告訴她，「性侵不只對一個人造成傷害，整個家庭都會破碎」，在曾輔導的個案中，父母就算看再好笑的節目，在家裡都笑不出來，因為在受創傷的女兒面前笑，似乎都是錯誤的，所有人都被籠罩在性侵陰影下，父母關係也逐漸破裂。

這讓溫郁芳似乎能理解友人究竟經歷了什麼，「我沒有想要做血淋淋的控訴，我只是想關注被害者經歷這些之後，後來的生活怎麼了」，同時也像修補沒有站在友人身邊，繼續走下去的遺憾。

溫郁芳提到，「我的朋友非常漂亮也很優秀，像晨曦（劇中女主角）一樣，如果她沒經歷這樣的事，也許會有很棒的工作，有很多朋友，有父母疼愛」。而為了不造成二度傷害，劇組也相當謹慎，將台詞劇情與田調的受訪對象一一對過。

劇中最讓觀眾驚喜、製造懸疑氛圍的「解離世界」誕生，也是意外的過程。溫郁芳坦言，如果僅是拋出被侵害的沉重議題，會和觀眾產生像說教般的極大距離，所以她把刑偵、心理驚悚當作糖衣，用來邀請觀眾走進故事裡，理解這段創傷。

溫郁芳補充，但「解離」確實是受重大創傷者自我保護的一種方式，也是人格分裂的前兆。社工告訴她，有人會忽然失去片刻記憶，原本走在路上，下一秒發現自己站在卡車前，或木然地突然從客廳走到陽台要跳下去。

而在「她和她的她」中的「解離世界」，溫郁芳則把它當作是林晨曦的內心世界，徐鈞浩飾演的弟弟林震燁，就代表著林晨曦的內在。弟弟的封閉，隱喻她經歷侵害事件後不願與世界接觸，在牆壁寫下的憤恨字句，甚至藉弟弟的手掐死加害者也是她的宣洩。

也有許多觀眾觀察到，劇中隱約有許多真實事件縮影，包含林于仙權勢性侵案、「房思琪」一書後續事件，甚至劇本都已寫完、拍完後，今年8月才爆出的「台中房思琪案」依然能吻合劇情敘事。

溫郁芳不否認有參考真實案例，但讓她和導演卓立震驚的是，經過這麼多年，仍能在近期新聞事件看到一模一樣的師生事件，「是不是代表我們的孩子，好像還沒從這個深淵裡，被教育如何面對你親近的人」。

她指出，心理諮商師觀察性侵加害者較常是身邊認識的人，反而較少為陌生人，「但我們總是被教育，老師是對的、老師是為我們好的，我想跟更多家長溝通，跟更多孩子溝通，我們該如何保護自己」。

卓立補充，唯一慶幸的是在「台中房思琪案」裡，儘管許多受害學姐、學妹知道已過法律追訴期，仍願意站出來、陪伴挺身舉報的受害者，「代表社會真的有改變一些了」。

「她和她的她」結尾特別溫柔，大小林晨曦牽著手走過漆黑隧道，看見寬闊的大海，是自我和解，也彷彿穿過荊棘重生。卓立坦言，有聽聞外界認為圓滿的不夠真實，像鄉愿、自欺欺人，但她認為真正受過傷的人，會不忍看到他人再次受傷，「我不希望這個世界，變成無望的世界」。

如同林晨曦和曾不相信自己的爸爸和解時，父親含著淚對女兒說：「幸好妳還是長大了，雖然比別人孤單，比別人辛苦。」卓立紅了眼眶，想對所有曾受過傷的男孩、女孩說：「謝謝你們還是長大了，人生的困苦是寬廣的來源」，期待每個人的身邊都能像林晨曦一樣，找到像小劉、李皓明般的「重要他人」。

卓立也想藉片尾引用的詩人林婉瑜詩句：「我是世界的孩子，是有人喜愛的孩子」，祝福大家被整個世界、日光、層層襲來的海浪所愛。

溫郁芳直言，製作創傷療癒影集的初衷，是希望安慰、祝福有類似經驗者，沒經驗者則想告訴他們遇到了要怎麼陪伴、談論，「結尾很難殘忍，但我們沒有要告訴你，這一切都沒有關係、你一定會更好，因為不可能，所以我比較傾向較開放的結局，他可能一輩子都不會痊癒，但如果每天稍微有點力量、信心、祝福，這就夠了。」

溫郁芳提到，就像林晨曦寫給自己的那段話：「痛苦在你身上留下了傷痕，但這些傷痕不是為了讓你拿來責備自己，我希望你能理解，寬容地繼續走下去。」（編輯：張雅淨）1111102

影集「她和她的她」以懸疑手法帶出職場權勢性侵、數位性暴力、校園狼師案等眾多議題，編劇溫郁芳表示，在田調過程中，和許多輔助創傷受害者的團體、心理師、學者接觸，傷痕無法抹滅，但期待帶來安慰與溫暖。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月2日