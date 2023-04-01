北市公車司機喝藥酒釀車禍 酒測值超標5倍遭開除送辦

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51歲劉姓司機日前駕駛公車行經台北市北投區時，疑未注意前方號誌，不慎撞到停等紅燈的機車，所幸騎士無大礙。警方到場現劉男酒駕，訊後將人依法送辦，肇事司機目前已被開除。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 112年4月1日

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（中央社記者劉建邦台北1日電）51歲劉姓司機日前駕駛公車行經台北市北投區光明路附近時，疑未注意前方號誌，不慎撞到停等紅燈的機車，幸騎士無礙，警方到場後經酒測發現劉男酒測值超標，警詢後依法送辦。

台北市警察局北投分局今天表示，3月30日下午1時許獲報，光明路與溫泉路37巷口發生車禍事故，派員發現有一輛公車與機車發生輕微碰撞，無人受傷。

警方調查，51歲劉姓司機駕駛大南客運沿北市光明路由南往北方向行駛，疑未注意前方號誌煞車不及，導致公車前車頭撞擊正在停等紅燈的機車車尾，53歲蕭姓男騎士因此受到驚嚇。

警方針對2人酒測，發現劉姓公車司機酒精濃度達1.33毫克，劉男供稱在中午吃飯時有配藥酒，警詢後依違反公共危險罪把人移送檢方偵辦。

台北市公共運輸處指出，這名司機酒測值遠超過標準的4至5倍，「等於已喝到爛醉」，開罰客運公司新台幣9萬元，肇事司機已被開除，並要求大南客運至少要連續1個月回報所有司機出車前的酒測紀錄，並改善人車管理。（編輯：方沛清）1120401