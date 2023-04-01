北市公車司機爛醉上路追撞騎士 大南客運遭罰9萬元

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51歲劉姓司機日前駕駛公車行經台北市北投區時，不慎撞到停等紅燈的機車。警方到場發現劉姓司機酒駕，訊後將人依法送辦，肇事司機目前已被開除。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 112年4月1日

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（中央社記者陳怡璇台北1日電）北市北投區昨發生公車司機酒駕後追撞機車騎士事件，北市公共運輸處說重話，表示該司機酒測值遠超過標準的4至5倍，「等於已喝到爛醉」，開罰客運公司新台幣9萬元。

台北市公共運輸處業務稽查科長郭献文向中央社記者表示，酒駕零容忍，北市從重處罰，酒精濃度0.25毫克以上涉公共危險罪，而肇事的大南客運司機測出來是1.33，超過標準4至5倍，等於已喝得爛醉還上路。

郭献文表示，業者出車前沒有為駕駛酒測，車鑰匙保管也有疏失，鑰匙未交回站內而是直接插在車上，肇事司機疑似休息時間喝完藥酒就直接回去開車。

公運處因此以公路法開罰大南客運9萬元，肇事司機也已被開除，公運處並要求大南客運至少要連續1個月回報所有司機出車前的酒測紀錄，並改善人車管理。（編輯：方沛清）1120401