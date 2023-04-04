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國1台南段聯結車貨櫃直立卡中線 近3小時排除

2023/4/4 15:35（4/4 16:22 更新）
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一輛半聯結貨櫃車4日途經國道1號台南麻豆路段時，貨櫃不明原因彈起撞擊上方標誌牌面而卡在跨越橋及中線車道間，幸無人受傷。（國道公路警察局第四警察大隊提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年4月4日
一輛半聯結貨櫃車4日途經國道1號台南麻豆路段時，貨櫃不明原因彈起撞擊上方標誌牌面而卡在跨越橋及中線車道間，幸無人受傷。（國道公路警察局第四警察大隊提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年4月4日
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（中央社記者張榮祥台南4日電）一輛半聯結貨櫃車今天經國道1號台南麻豆路段時，貨櫃不明原因彈起撞擊上方標誌牌面而卡在跨越橋及中線車道間，無人受傷，國道警察花了近3小時切割分離排除，已恢復通行。

國道公路警察局第四大隊獲報，這輛營業半聯結貨櫃車上午10時34分途經國1台南麻豆南向303公里路段時，貨櫃因不明原因彈起，撞擊上方標誌牌面，造成貨櫃卡在跨越橋及中線車道中間，通行受阻，車潮回堵1公里。

國道警察告訴中央社記者，貨櫃車駕駛未飲酒，事故無人員受傷，但因貨櫃卡在跨越橋及中線車道中間，無法即時吊離，需動用切割器具切除；困在國1的車潮，轉由台84線快速道路駛離，直到下午2時13分才全面排除逐漸恢復通行。

由於事故有造成路面損壞情形，高速公路局正進行路面修鋪，後續釐清事故原因會向駕駛求償。

國道警方表示，貨櫃彈起撞擊跨越橋，距離國1路面高度約5.5公尺，屬市道171線，也是台南市麻豆區和學甲區往返要道，目前初步檢測無安全顧慮；轄管的台南市政府工務局若覺得受損，可向肇事者提出賠償請求。（編輯：孫承武）1120404

#國道
#聯結車
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