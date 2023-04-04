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國1台南下營路段5車追撞2重傷 一度回堵5公里

2023/4/4 16:00（4/4 16:46 更新）
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國道1號台南下營路段4日發生5車疑似追撞事故，造成5人送醫，其中2人重傷，車流回堵5公里，下午3時許全面排除逐漸恢復通行。（讀者提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年4月4日
國道1號台南下營路段4日發生5車疑似追撞事故，造成5人送醫，其中2人重傷，車流回堵5公里，下午3時許全面排除逐漸恢復通行。（讀者提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年4月4日
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（中央社記者張榮祥台南4日電）國道1號台南下營路段（麻豆戰備道）今天下午12時許發生5車疑似追撞事故，造成5人送醫，其中2人重傷，車流回堵5公里，下午3時許全面排除逐漸恢復通行，車禍原因有待調查釐清。

台南市消防局今天下午12時50分獲報，國道1號台南下營南下296公里路段，發生多車疑似追撞事故，立刻趕往救援。

國道警察局第四大隊初步調查，這起事故肇因於2輛營業半聯結車、1輛營業大貨車、1輛自小客車及1輛自小貨車行駛中、外側車道時，疑未注意車前狀態而追撞。

目前，警消已將受傷5人送醫，其中2人重傷，意識模糊，事故路段一度回堵5公里，下午3時許全面排除逐漸恢復通行。

相距約17公里的國1台南麻豆路段，上午10時34分發生半聯結車貨櫃因不明原因彈起，撞擊上方標誌牌面，造成貨櫃卡在跨越橋及中線車道中間，國道警察花了近3小時切割分離，下午2時13才排除恢復通行。（編輯：黃世雅）1120404

#國道
#麻豆戰備道
#車禍
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