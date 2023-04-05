山友高山症直升機救出 落雷打飛樹木擊傷協作

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（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）清明連假南投山域事故接二連三，陳姓山友今天上午在信義鄉天南可蘭山因高山症由直升機救下山；信義鄉本鄉山下午落雷打中樹木，樹枝噴飛打傷1名登山隊協作員，待救下山。

57歲的陳姓男子登山行經南投縣信義鄉天南可蘭山，因發生高山症，有嘔吐、頭痛、意識模糊、無法行走等情形，南投縣消防局獲報派遣信義、玉山分隊整裝出勤，為爭取救援時效，同時申請內政部空中勤務總隊協助。

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊接獲總隊勤務指揮中心通知，今天上午派遣黑鷹直升機起飛，沿花蓮機場西南面爬高至8000呎定向目標區，上午11時40分抵達目標區，實施空偵並辨識確認目標，經進行飛機馬力檢查、風險評估等，搜救員吊掛出艙降至地面。

空勤總隊透過新聞資料表示，經檢傷評估，上午11時48分將陳男吊掛上機，定向飛往花蓮德興棒球場，中午12時11分落地，由花蓮縣消防局安排救護車救醫。

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中午結束這件勤務後，南三段路線本鄉山又發生山域事故，南投縣消防局下午獲報，一支約20人登山隊行經信義鄉本鄉山時，由於落雷打中樹木，樹枝噴飛恰好打中1名高山協作員導致受傷無法行走，轄區信義分隊派員出勤，同時申請空勤直升機協助，但山區天氣下午不佳，直升機暫無法執行，需待天氣好轉。

另外，一名66歲蔣姓登山者隨隊攀登仁愛鄉干卓萬山疑墜谷失聯，南投縣消防局4月2日獲報出勤救援，經動用空拍機至疑似墜落點勘查並派員下切山谷搜尋都未發現，搜救隊今天持續針對熱點區域加強搜索，但消防局表示，截至今天中午尚未發現蔣姓山友。（編輯：陳清芳）1120405