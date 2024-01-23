嘉縣1歲半女童送醫亡身體無外傷 26日解剖釐清死因

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（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）嘉義縣1歲半女童昨天午睡後喚不醒，保母將女童送急診，但急救後仍不治；檢警今天相驗，女童身體無外傷，感冒逾月未癒，明天將先進行電腦斷層，並於26日解剖釐清死因。

檢警表示，1歲半女童家住嘉義縣義竹鄉，平時由住在台南市鹽水區的陳姓保母照料，陳女昨天下午2時左右，叫喚午睡的女童起床，不過呼叫及搖晃都叫不醒，緊急聯繫女童祖母及母親都沒有聯絡上，即由陳女與其丈夫一起將女童送往台南市新營區的醫院急診。

檢警指出，女童祖母後來回電，並與女童母親趕往醫院，女童在新營地區醫院急救狀況沒有好轉，則轉診至嘉義長庚醫院急診室急救，不過女童仍於昨天下午5時44分宣告不治。

檢警表示，據女童家屬轉述，女童於21日晚上在住家客廳玩耍時曾發生碰撞，而造成後腦杓著地，當時有暈眩情況，在觀察後並未有異樣，就不以為意。

檢警今天下午會同法醫相驗，初步檢視女童身體無外傷，且已患感冒1個多月未痊癒，加上有過敏體質，將於明天先進行電腦斷層，並於26日安排解剖釐清死因與死亡方式。（編輯：張雅淨）1130123