新北校園命案告別式 親友放七彩氣球祝福乘願翱翔

（中央社記者高華謙新北25日電）新北校園命案家屬今天舉行告別式。死者爸爸不捨表示，常教孩子要明辨是非，如今結果讓他很自責，會為孩子討公道。告別式最後，由親友等人放飛手中氣球，祝福男學生自由飛翔。

新北市某國中男學生去年12月25日遭同校學生持彈簧刀刺成重傷，送醫不治，死者家屬今天中午在新北市立殯儀館舉辦告別式，包括死者父母、同學、新北市長侯友宜、教育部長潘文忠、新北市教育局長張明文與新北市多名議員也到場表達哀悼，民進黨總統當選人賴清德也由新北市議員戴瑋姍代表出席致意。

告別式上，除了由校長頒發畢業證書、家長會長發義行獎獎狀，也送上男學生非常希望考取的板橋高中榮譽制服，現場並播放紀念影片，回顧男學生的一生。

另外，公祭時，來賓都以獻花與鞠躬方式代替拈香，場面哀戚。

死者父親致詞時說，孩子從小到大從未有任何反駁或忤逆的話，在家也會盡力幫忙做家事及照顧姐姐，是如此孝順，善解人意的小孩，可惜上蒼造化弄人，讓孩子遭受如此劫難，令他心疼不已。雖然父子之情短暫，但孩子行為卻讓他倍感欣慰，「在我心中，你永遠都是爸爸唯一也是最棒的兒子」。

死者父親說，同學都說孩子是見義勇為，樂於助人、肯耐心解答問題的好同學。校長、老師也覺得他是有禮貌、乖巧貼心、有責任感且認真的好學生。他打從心底以孩子為榮，「現在很懷念每天載你上下課的時間，因為你都會跟我言說一些事，但是從今往後卻沒辦法再聽你跟我言說話了」。

死者父親講到激動處哽咽流淚表示，之前常跟孩子說，做人必須明辨是非對錯，但卻因此造成孩子命喪黃泉，「有時我都會懷疑，我究竟是否做錯了」，也自責不已。但事已至此，一切都不可逆，追悔無用，現在秉持這份理念，堅持走下去，為孩子討回公道，「畢竟這是我教給你的，後面的路我也會一如既往，始終如一」。

死者父親說，如今孩子來到世間使命已圓滿達成，希望日後到另一個國度，能成為真正無憂無慮的小天使、小神仙，「感謝你來到凡間來報恩，讓我享受這15年快樂的時光，有你的日子是多麼讓人溫馨、幸福的，只是感覺太短了」。

死者父親向孩子喊話，如果哪天跑回來遊玩，記得來跟他說說話，他會當最好的聽眾；他也會堅強走下去，照顧好媽媽和姐姐，請孩子不用掛心。如果孩子還要下凡塵歷練，希望來世還能再續今世短暫的父子之情。

告別式尾聲，死者親友等人都到戶外，在綿綿細雨下，每個人手拿氣球放飛至空中，祝福孩子無憂飛翔。（編輯：方沛清）1130125