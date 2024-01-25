花蓮新城民宅24日火災釀2死 凌晨悶燒復燃幸速撲滅

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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）花蓮新城鄉嘉里村民宅昨天下午發生火災造成2死2重傷，因堆積物品底部悶燒，今天凌晨0時30分一度復燃，所幸火勢很快撲滅，起火原因還在調查中；縣長徐榛蔚前往探視受災戶並發放慰問金。

花蓮縣新城鄉嘉里四路一處2層樓民宅昨天下午發生火災，當時屋內67歲卿姓屋主、3名姪孫及2樓55歲張姓女租客在家，因火勢猛烈，僅5歲林姓女童逃出，其餘4人受困火場。

消防人員到場，先將2樓受困女子救出，火勢控制後，在1樓尋獲卿男及4歲、2歲兄妹，送醫搶救，小兄妹傷重不治，卿男及女租客重傷，仍在加護病房治療。

今天凌晨0時30分許，火場一度復燃，鄰居嚇得趕緊通報，花蓮縣消防局指出，一樓面積約35坪，因堆積物品過多，造成底部悶燒，到場後1分鐘內就撲滅火勢。

花蓮縣消防局今天出動火災調查科人員前往鑑識，確切起火原因仍在調查中。

新城民宅大火造成小兄妹傷重身亡、2人重傷，火勢也波及鄰近2戶住宅。徐榛蔚今天前往探視受災家屬，每戶受災家庭發放新台幣1萬元專案慰問金，重傷者2萬元、罹難者家屬3萬元，並協助災民安置住宿，提供餐食及保暖衣物。

縣府指出，後續將依新城鄉公所陳報災情，審核補助安遷救助金，每戶最高核發10萬元，每戶最高核發5口，每口2萬元，協助受災戶早日恢復正常生活。（編輯：陳仁華）1130125