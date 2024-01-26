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稱提供旅遊補助拿個資騙房產 警逮5人送辦

2024/1/26 14:16
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（中央社記者劉建邦台北26日電）翁姓男子以提供旅遊補助等為由，詐騙有房產親友，獲取被害人身分證，稱要調解債務，由集團成員扮被害人的委託人過戶房產，再把房產當抵押品借款。警逮捕翁男等5人送辦。

台北市刑警大隊偵二隊長施純興今天透過新聞資料指出，近期獲報有被害人的房屋、土地遭不明犯嫌過戶移轉，並被抵押借貸，組專案小組調查，掌握以43歲翁姓男子為首騙房集團涉重嫌。

警方查出，知名大學畢業且有財經背景的翁姓男子，30歲起就開始犯案，曾涉嫌詐騙及偽造有價證券遭逮後送辦，從民國102年起，被台北地檢署等檢方發布通緝，至今逃亡約10餘年。

警方說，翁姓男子在逃亡期間假冒友人身分，鎖定有房屋或土地的親友進行詐騙，手法包含稱可協助兌換免費餐券、旅遊補助等，進而取得被害人身分證影本，再持偽造被害人身分的本票、借款契約、委託書等資料前往調解委員會，並稱因有債務糾紛需調解。

警方表示，翁姓男子為首的騙房集團成員會假扮被害人的委託人，在調解委員會時，成員稱同意過戶房產或土地給翁男抵債，翁男等人成功後再拿房屋及土地資料到金融機構借款，並當為抵押品。

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警方掌握線索，日前持搜索票及拘票至高雄市、雙北市等處逮捕翁姓男子等人到案，初步清查，翁男騙得房產地點，包含新北市中和、台北市羅斯福路等6處。警詢後依偽造有價證券等罪嫌把翁男等5人移送台北地檢署偵辦。這是北市刑大破獲國內首宗騙房集團。

北市刑大表示，民眾遇到免費送優惠餐券或其他贈品為由，當對方要求影印身分證等文件時，務必多查證，勿隨意把身分證、存摺、提款卡密碼等資料提供給不明人士，以免遇詐騙，有疑問可撥165專線諮詢。（編輯：黃世雅）1130126

#北市刑大
#台北地檢署
#詐騙
#個資
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