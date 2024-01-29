埔里男與人口角糾紛 遭設局約出被「球棒隊」圍毆

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（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）25歲楊姓男子疑與27歲許姓男子有口角糾紛，昨晚遭設局約出圍毆，楊男被球棒、拳腳打倒在地，頭、身多處傷，轄區埔里分局成立專案小組，今天下午帶回主嫌許男等人到案。

南投縣警察局埔里分局今天發布新聞稿表示，昨天深夜11時多獲報，埔里鎮慈恩社區活動中心前籃球場有多人打架，立即啟動快打部隊共11名警力到場處理，員警到場時涉案人逃逸，只剩被害楊男在場，頭部及身體遭球棒毆傷，經送醫救治無生命危險。

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埔里分局指出，初步調查被害人與某男子有糾紛，由另名女子設局邀約被害人到場，再由主嫌與6、7人共同持棍棒毆打，目前已掌握涉案車輛並鎖定相關涉案人員積極查緝到案，全案將依刑法妨害秩序罪、傷害罪嫌，報請南投地方檢察署指揮偵辦。

圍毆過程被現場監視器拍下，畫面可見楊男到場後即被多人圍住，楊男試圖逃跑但被拉住，接著有人持球棒猛毆，也有人出拳攻擊，最後楊男被打倒在地，還有人再用腳踹，行徑十分囂張；楊男向警方供稱曾與許男發生口角，警方循線陸續查緝犯嫌到案。（編輯：陳仁華）1130129