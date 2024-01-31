男子經營超市涉賣改標過期生鮮 雄檢200萬交保

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（中央社記者洪學廣高雄31日電）高雄市鍾姓男子經營的「生鮮先生」連鎖超市，遭查出販售改標過期冷凍食品。高雄地檢署會同衛生局稽查傳訊5人到案，鍾男訊後諭令新台幣200萬交保，黃姓女店長20萬交保。

高雄地檢署日前接獲高雄地區「生鮮先生」連鎖超市疑販售過期冷凍食品情資，經指派檢察官指揮調查局高雄市調處組成專案小組偵辦。昨天由檢察官李侑姿帶隊會同高雄市政府衛生局、衛生福利部食品藥物管理署南區管理中心，兵分三路前往鼓山、苓雅等分店稽查，當場發現竄改效期的過期生鮮食品184包、有效期疑慮食品81包，並傳訊5人說明。

檢方調查，36歲的鍾男經營的「生鮮先生」連鎖超市多位於高價住宅區周邊，標榜販售商品為國外進口生鮮。鍾男卻夥同35歲黃姓女店長，先將效期不滿1年的烤地瓜可樂餅、酒甘赤鯛、卡士達鯛魚燒與各類生鮮肉品及火鍋料等食品拆封，並以透明真空袋分裝。

當這些食品將上架販售時，鍾昇旭再指示店員以店內POS機自行輸出自上架日起算1年為保存期限標籤黏貼於包裝上，並在3家門市上架販售。另外也有將逾期商品偽裝成即期品販售以牟取不法利益。

檢方昨訊後以鍾、黃兩人涉犯食品安全衛生管理法、刑法加重詐欺、偽造文書等罪嫌，但無羈押必要，當庭諭知分別以200萬元、20萬元交保候傳，其餘3名店員請回。

高雄地檢署今天指出，檢察官執行稽查當天已指示衛生局稽查人員行政封存現場查獲問題產品，並協助處理過期商品下架事宜，後續將持續追查，釐清被害消費者人數及詳細不法獲利。（編輯：孫承武）1130131