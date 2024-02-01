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嘉縣男2年前疑將出生身亡嬰兒埋後山 警動員搜索

2024/2/1 14:48
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（中央社記者黃國芳嘉義縣1日電）嘉義縣中埔鄉1名男子涉嫌將2年前剛出生身亡的嬰兒掩埋住家後山，男子家屬最近報案，身為嬰兒父親的男子測謊未過並坦承埋屍；警方今天動員搜索，截至下午2時仍無所獲。

嘉義市警察局今年1月間接到1名婦人報案，指住在中埔鄉偏僻村落1名婦人約2年前有懷孕現象，後來就沒看到嬰兒出生及養育情形，疑有不測，市警局則將案件移至管轄的嘉義縣警察局中埔分局承辦，警方報請嘉義地檢署指揮偵辦。

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經檢警偵辦，懷疑2年前嬰兒失蹤與其父親有關，昨天將這名父親帶至水上分局進行測謊，嬰兒父親測謊未通過，且事後坦承2年前小孩出生後，就已全身發黑死亡，因此帶至住家後山就地掩埋。

檢警指出，這對父母有養育其他小孩，被掩埋嬰兒疑為第3胎；警方今天動員人力前往後山搜索，截至下午2時仍無所獲，嬰兒父親恐涉遺棄屍體罪嫌，檢警正進一步調查釐清。（編輯：陳仁華）1130201

#嘉義市警察局
#嘉義地檢署
#嘉義縣警察局中埔分局
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