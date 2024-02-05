前立委李慶華動產6日拍賣 前故宮院長墨寶在列

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（中央社記者林長順台北5日電）前國民黨立委李慶華詐領助理費遭起訴，因未返還立法院助理費被移送強制執行，行政執行署士林分署明天拍賣李慶華65項動產，包括前故宮院長秦孝儀送前行政院長李煥的祝壽墨寶。

李慶華被控於民國96年至105年擔任立委期間詐領公費助理費新台幣532萬餘元，新北地方法院於107年11月底發布通緝，追訴權時效到130年4月1日止。立法院於108年3月間撤銷撥付助理費處分，並要求李慶華返還已受領款項，李慶華逾期未返還，立法院遂移送士林分署執行。

士林分署指出，李慶華名下位於新北市汐止區「日月光社區」23、24層的樓中樓豪宅及2個平面停車位，已於去年10月3日以2163萬元拍定，李男汽車也在今年1月23日以30萬餘元拍定，但仍因不足清償欠繳各項稅費，士林分署乃持續拍賣李慶華名下1個停車位、屋內用品及收藏品。

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士林分署表示，本次拍賣動產項目琳瑯滿目，有畫、書法、按摩器材、相框、貝殼裝飾托盤、音響、再現出版叢書、抽屜櫃、快煮壺、燈具、藝術品等合計65項，較為著名的有創「氣功飛白一筆書」大師曾璽、獨創「秦體字」大師秦孝儀、祝壽文等作品，多為致贈前行政院長李煥80大壽作品。

士林分署訂拍賣會於明天（6日）下午3時在一樓拍賣室舉辦，當天下午2時30分開放登記，應買人憑身分證開始登記，始得領取號碼牌進場競標，下午3時起正式競價拍賣。（編輯：方沛清）1130205