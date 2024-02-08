藏匿歇業工廠 苗警年前破獲天九牌地下賭場

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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）苗栗警方春節前夕在苗栗市經國路破獲1處藏匿在歇業牛樟加工廠內的天九牌職業賭場，除查獲屋主、賭場主持人、22名賭客及賭資、賭具，另查獲毒品咖啡包等，全案依法送辦。

苗栗縣警察局刑警大隊日前接獲情資，苗栗市經國路一帶有賭場活動，立即報請苗栗地檢署檢察官張亞筑指揮偵辦，並與轄區分局組成專案小組調查蒐證，俟時機成熟於4日深夜持搜索票前往查緝。

苗栗縣刑大大隊長張瑋倫今天表示，該處職業賭場藏匿在已歇業的牛樟加工廠內，專案小組當場查獲66歲江姓屋主與40歲的胡姓主持人及22名賭客。現場查扣賭資新台幣51萬3500元及監視器、點鈔機、天九牌賭具、無線電、帳冊，另查獲毒品咖啡包33.46公克、K他命2.4公克等證物。

警方指出，全案經偵訊後，依違反賭博罪、毒品危害防制條例及社會秩序維護法移送偵辦。

苗栗縣警察局長陳世煌表示，農曆春節期間警方打擊犯罪、維護治安不打烊，將持續加強取締職業賭場，並針對可能提供賭博場所加強清查臨檢，防堵賭博歪風。（編輯：黃世雅）1130208