通緝犯掛假車牌國道狂飆 3被害人慘收10罰單

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（中央社記者鄭維真彰化縣17日電）38歲陳男涉偽造3面車牌，多次在國道超速狂飆，最高飆到時速151公里，3名被害車主收到10張罰單急報案，國道警察昨晚在台中將犯嫌緝拿歸案，並起獲安非他命25包。

國道公路警察局第三公路警察大隊接受中央社記者電訪時指出，陳男因毒品案通緝在逃，為躲避警方查緝，於網路購買假車牌，從去年9月起陸續變換3面車牌，在全國高速公路各路段狂飆，害3名原車牌號碼車主收到共10張高額罰單。其中，在三大隊轄內最高時速飆至151公里。

3名被害人從去年12月底、今年1月初陸續報案，表示名下車牌號碼遭人偽造，行經全國各路段超速遭舉發。國道警察獲報後即調閱相關監視器影像，掌握涉案車輛及犯嫌特徵，並鎖定陳男行蹤，昨晚在台中市東區公寓大樓將犯嫌緝拿歸案，並起獲毒品安非他命25包共37.78公克及偽造號牌。

三大隊表示，被害人已到監理站申訴，近期會行文給監理站，撤銷被害人原本處分，歸責至實際行為人。

三大隊發布新聞稿指出，車輛號牌屬具公文書性質的特種文書，擅自使用偽造、變造車牌販售，或懸掛於車輛並行駛於道路上，最重可判1年徒刑，另可處新台幣1萬800元罰鍰。

三大隊表示，除依道路交通管理處罰條例第12條1項3款舉發外，全案將依刑法第216條行使偽造特種文書罪、毒品危害防制條例及毒品通緝等罪移送台中地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1130217