桃園男子搶銀樓 逃逸10公尺遭熱心民眾制伏送警

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（中央社記者吳睿騏桃園18日電）桃園市警局中壢分局今天表示，林姓男子疑因無法負荷貸款，昨天下午5時許到銀樓行搶，逃跑10公尺就被民眾制伏，員警當場起獲金項鍊1條，依搶奪罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

中壢分局中壢派出所副所長賴柏仁接受媒體聯訪表示，昨天下午5時許接獲民眾報案指出，中平路有銀樓遭搶，但嫌犯已被熱心民眾壓制住，派出所及巡邏中的同仁火速在2分鐘內趕赴現場，順利將搶匪帶回依法偵辦。

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賴柏仁說，初步調查，36歲林姓搶匪進入銀樓後就直指某條金項鍊要看，但店員還來不及展示就被林男搶走逃逸，店員嚇得高喊「搶劫」，一旁挑選金飾的顧客立即熱心追出，林男才跑10公尺就被民眾包圍壓制，不過林男仍試圖掙脫逃逸。

賴柏仁指出，所幸中壢派出所員警在獲報2分鐘內就趕到赴現場，當場將林男逮捕，並在林男身上起獲搶來的黃金項鍊1條，重2.218兩價值約新台幣19萬元，林男供稱因貸款太多，無法負荷才鋌而走險，全案調查後依搶奪罪嫌移請桃園地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1130218