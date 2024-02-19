柬埔寨總理首發聲 痛批晚安小雞直播造假傷害國家

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（中央社金邊19日綜合外電報導）繼柬埔寨前總理洪森對台灣網紅「晚安小雞」與阿鬧直播造假案發聲，並支持法院判決後，現任總理洪馬內今天首度發聲，痛批他們自私自利的行為已傷害柬埔寨。

「柬中時報」報導，洪森長子洪馬內（Hun Manet）今天出席中國貸款興建百達隆巴薩河大橋及接線公路計畫開工儀式，他首次對這起台灣網紅直播造假事件發聲，痛斥「晚安小雞」與阿鬧自私自利的行為已傷害柬埔寨，導致本國民眾失去收入，因為外國觀光客都對柬埔寨卻步。

柬埔寨警方14日在施亞努港（Sihanoukville，西港）依法逮捕「晚安小雞」與阿鬧。洪馬內表示：「14日是西洋情人節，我們不該在這一天逮人…警方問話時，他們說是為了流量，在觀看實況的人數增加時開始賣貨。為了直播賣貨，他們飛來這裡破壞我們，太自私了！」

施亞努港省初級法院15日裁定，「晚安小雞」與阿鬧因觸犯煽動製造社會動亂罪，判處兩年有期徒刑，且須罰400萬瑞爾（約新台幣3萬元）。

洪馬內表示，飽受內戰蹂躪的柬埔寨持續努力發展並吸引外國觀光客，但有外國人為了私利，不惜造假抹黑柬埔寨。他強調，為防止造假事件持續上演，柬埔寨將依法嚴懲造假者。「晚安小雞」與阿鬧在柬埔寨刑滿後將被驅逐出境，並列入黑名單。

柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）昨天針對「晚安小雞」與阿鬧直播造假案發聲，他說柬埔寨堅決維護好國家聲譽，支持法院的判決，一定要讓他們在監獄裡服滿刑期。（編輯：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130219