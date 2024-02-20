假扮車手ATM提款50萬拍片上傳 遭警逮移送裁罰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北20日電）新莊鐘姓男子昨晚和王姓友人在超商ATM提款，假扮車手拍影片提領新台幣50萬元，還強調當地是新莊分局巡邏點，警方網路巡邏發現後展開偵辦，循線逮2人並依社維法移送裁罰。

新莊分局員警昨晚進行網路巡邏時，發現有人在社群上傳疑似詐騙集團車手的男子在超商ATM領錢影片，片中只見男子接連領出大把鈔票，並浮誇的在ATM上堆出一大疊現金，還特別拍出提款機旁貼有新莊分局巡邏點畫面，引起警方重視。

警方迅速展開偵辦並鎖定特定對象，今天上午將涉案鐘姓及王姓男子逮捕到案。經詢問，2人直喊只是臨時起意拍惡搞影片，並非真的是車手。

經偵訊，領錢的24歲鐘姓男子在夜市擺攤賣小吃，因此有和銀行設定，讓他的金融卡可提領到50萬元額度，他昨晚在新莊區某超商ATM提領50萬元貨款，22歲王姓友人一旁拍下影片上傳社群，引起網友議論。

警方表示，詢後依社會秩序維護法第63條1項5款散佈謠言，足以影響公共安寧規定，將2人移送裁罰，依法可處罰3天以下拘留，或3萬元以下罰鍰。（編輯：方沛清）1130220