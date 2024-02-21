隆銘綠能涉違證交法 前實際負責人200萬交保

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（中央社記者謝幸恩台北21日電）上市科技公司隆銘綠能疑有非常規交易、不實核銷經費等，涉嫌違反證券交易法。北檢去年搜索、約談許姓前實際負責人等人，昨天再度傳喚許男等人，訊後諭令許男200萬元交保。

此外，莊姓租賃公司職員、陳姓租賃公司職員，分別以新台幣10萬元、20萬元交保。

檢調獲報，許男於民國106年至111年間擔任隆銘綠能實際負責人期間，涉嫌不實核銷經費、非常規交易、虛報薪資等，造成公司損失金額達上億元，涉嫌違反證券交易法特別背信、非常規交易，刑法偽造文書等罪。

台北地檢署去年10月間搜索、約談許男等7人，訊後諭令許男2000萬元交保並限制出境、出海，許妻陳姓女子1000萬元交保，隆銘公司簡姓主管、隆銘子公司李姓經理、洪姓登記負責人、楊姓前經理人，分別以5萬元到50萬元不等金額交保。

檢調過濾扣案卷證，追查出許男108年間於公司受業者委託新建八德外役監的過程中，涉嫌使公司不法承受此業者積欠租賃公司的債務2000萬餘元，涉嫌違反證券交易法非常規交易、商業會計法等罪。

檢方昨天傳喚許男、莊姓租賃公司職員、陳姓租賃公司職員到案說明，訊後諭令許男600萬元交保，因許男覓保無著，而降保為200萬元。

檢方今天表示，去年12月底傳喚營造公司溫姓董事長、楊姓財務長等人到案，因許男當天未到案，因此昨天再度傳喚許男到案。（編輯：張銘坤）1130221