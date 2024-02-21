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花蓮豐濱北回歸線碑原民美食攤燒毀 鄉長慰問

2024/2/21 16:25（2/21 16:56 更新）
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花蓮縣豐濱鄉北回歸線碑對面的原民美食攤21日凌晨驚傳火警，火勢猛烈，消防人員到場時已全面燃燒，6家攤位付之一炬。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 113年2月21日
花蓮縣豐濱鄉北回歸線碑對面的原民美食攤21日凌晨驚傳火警，火勢猛烈，消防人員到場時已全面燃燒，6家攤位付之一炬。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 113年2月21日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）花蓮豐濱鄉北回歸線碑對面的原民美食攤，今天凌晨發生火警，消防人員獲報趕到時已全面燃燒，攤商上午回到現場，眼見生財器具燒光非常難過，豐濱鄉長邱福順到場慰問。

豐濱鄉北回歸線紀念碑約在省道台11線70.5K，紀念碑對面有6家攤商，今天凌晨3時許有路過民眾報案現場起火，消防局指揮中心派遣轄區豐濱分隊人車前往搶救，後又加派三民、瑞穗、觀音車組前往支援。

4時18分火勢撲滅，燃燒面積約50坪，所幸無人員傷亡，不過攤位內的器材如冰箱、鍋爐和棚架都燒光，只剩下骨架；豐濱鄉長邱福順上午到場慰問攤商，將研議給予急難救助。

轄管的觀光署東部海岸國家風景區管理處花蓮管理站主任李枝花告訴中央社記者，豐濱鄉北回歸線紀念碑旁只有1攤是合法賣店，其餘均在私人土地上的攤商，因擔心遊客吃食衛生，曾發文縣府管理整治。

花蓮縣府觀光處商業管理科表示，攤商是在私人土地上，除非占用道路或公有地，或違反用地規定使用等才能依法取締，流動攤販無合法執照皆是違法的。（編輯：謝雅竹）1130221

花蓮縣豐濱鄉北回歸線碑對面的原民美食攤21日凌晨發生火警，所幸未傳人員傷亡。火勢撲滅後，6處攤位內的器材都被燒光、僅剩骨架。（豐濱鄉公所提供）中央社記者李先鳳傳真 113年2月21日
花蓮縣豐濱鄉北回歸線碑對面的原民美食攤21日凌晨發生火警，所幸未傳人員傷亡。火勢撲滅後，6處攤位內的器材都被燒光、僅剩骨架。（豐濱鄉公所提供）中央社記者李先鳳傳真 113年2月21日
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