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新北輕軌遭擦撞 自小客駕駛聊天未注意號誌違規

2024/2/22 10:01（2/22 10:21 更新）
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新北淡海輕軌21日晚間發生擦撞事故，71歲潘姓男子駕駛自小客車，自稱與乘客聊天未注意號誌違規左轉，撞上行進間的淡海輕軌，列車在事發後3分鐘恢復運行。（翻攝照片）中央社記者楊侃儒傳真 113年2月22日
新北淡海輕軌21日晚間發生擦撞事故，71歲潘姓男子駕駛自小客車，自稱與乘客聊天未注意號誌違規左轉，撞上行進間的淡海輕軌，列車在事發後3分鐘恢復運行。（翻攝照片）中央社記者楊侃儒傳真 113年2月22日
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（中央社記者楊侃儒新北22日電）新北淡海輕軌昨天晚間發生擦撞事故，71歲潘姓男子駕駛自小客車，自稱與乘客聊天未注意號誌違規左轉，撞上行進間的淡海輕軌，列車在事發後3分鐘恢復運行，未影響通行。

淡海輕軌一輛列車昨天晚間剛駛離濱海義山站，行經至濱海路、義山路口時，遭到由71歲潘姓男子駕駛的自小客車擦撞，淡水警方獲報後迅速趕至現場處置，潘男向警方表示，當時正與車內乘客聊天，沒有注意號誌違規左轉，因此撞上輕軌。

新北捷運公司說明，經工程人員到場檢查後，事故路軌未受損，列車在事發後3分鐘恢復運行，交通正常。

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新北捷運公司表示，由於列車均有保險，後續將由保險公司與駕駛進行相關求償與理賠事宜。新北捷運呼籲所有用路人，行經輕軌路段時，應減速慢行，遵守相關交通號誌及地上標線指引，不要搶快以免發生事故，維護交通安全。

警方表示，潘男酒測值為0，全案將依交通事故處理程序處置，另外依照道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款未依號誌指示行駛告發。（編輯：陳政偉）1130222

#淡海輕軌
#新北捷運
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