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為友抱屈持槍掃射遊藝場門口 男子一審判4年

2024/2/24 16:02
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（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中西屯區一家電子遊藝場前年底遭連轟多槍，詹姓槍手投案稱替程姓友人抱不平，程男事後在泰國落網回台被收押。台中地院依照非法持有槍枝、恐嚇公眾等罪，判處詹男4年徒刑，可上訴。

台中市西屯區一家知名電子遊藝場，前年底遭人持槍掃射後逃離，2小時後詹姓槍手到台南市白河警分局投案，並交付犯案用槍枝1把、子彈100發、防彈背心等贓證物。

檢警調查，詹姓男子供稱為幫程姓男子出一口氣才前往開槍，否認受人指使或教唆。程男案發前已出境，泰國警方去年2月逮捕程男，同年3月遣返回台，被依恐嚇罪嫌送辦，檢方複訊後聲請羈押禁見獲准。

檢警認為，詹男持有火力強大的步槍，在店家掃射11槍，有可能擊中員工、客人釀成命案，有殺人不確定故意，依照殺人未遂、槍砲及恐嚇等罪嫌起訴詹男、程男。

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台中地院審理認定，詹男主動向白河警方繳交槍彈，供稱在台中涉及槍擊，符合自首規定。他為替友人抱不平在店家前掃射，嚴重危害公眾安全，依非法持有非制式步槍罪，判3年2月，併科罰金新台幣5萬元、恐嚇公眾罪判1年，應執行4年徒刑。

詹男被訴殺人未遂部分，法院根據證人證詞、監視器等，認定他開槍前有疏散人員，並朝大門偏上方射擊，未瞄準人體，和大門口有相當距離，難認有殺人不確定故意，該部分不另為無罪諭知。程男涉案部分另案審理中。（編輯：謝雅竹）1130224

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