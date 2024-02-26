民眾黨團推司改增不法餽贈等罪 盼完善反貪法制

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（中央社記者王揚宇台北26日電）台灣民眾黨立法院黨團今天召開記者會，公布司改第一波法案，希望透過修法增訂影響力交易罪、不法餽贈罪，及提高貪污犯假釋門檻，嚇阻貪腐犯罪，完善反貪腐法制。

第11屆立法院第1會期20日開議，根據規劃，29日將舉行8個常設委員會的召集委員選舉。依規定，每個常設委員會設有召委2席，由於召委可決定該委員會議程，向來是朝野黨團的兵家必爭之地，而待召委選出後，各委員會就會正式上路。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城今天召開「司法改革2.0第一波法案，完善反貪腐法制」記者會，提出相關說明，也希望相關委員會盡速排審、通過。

黃國昌表示，建立廉能政治、反貪腐法制完善化，是長久以來台灣人民的共同心願，而2017年的司法改革國是會議中，做成很多重要決議，也與反貪腐息息相關。

黃國昌說，民眾黨團這次提出的司改法案有幾項重點，包括修正貪污治罪條例，完善反貪腐法制，及增列不法餽贈罪、影響力交易罪，提高貪污犯的假釋門檻等。

黃國昌說明，完善反貪腐法制上有幾項重點，包括違背職務賄賂罪的要件明確化，廢除賄賂或其他不正利益的區別，也要終結法定職權說與實質影響力說的爭議。

黃國昌指出，增列不法餽贈罪部分，他認為職務行使與不法利益雖然無對價關係，但有原因關係時仍應處罰，而增列影響力交易罪的重點，除了履行聯合國反貪腐公約的國內法義務，更要讓拿錢喬事走入歷史。

黃國昌說，為嚇阻貪腐犯罪、強化制裁效果，應提高貪污犯的假釋門檻，從1/2提高到2/3，如果累犯則要提高至3/4。

黃珊珊表示，反貪腐法制要健全，人力充足也很重要，因此民眾黨團希望透過修正法院組織法，將現行以臨時人員聘用的檢察官助理制度法制化，補充輔助人力，襄助檢察官辦理案件，提高犯罪偵查品質、增進司法效能。（編輯：翟思嘉）1130226