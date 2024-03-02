疑天雨路滑轎車擦撞前車 飛噴橫衝華江橋機車道

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市1輛賓士車今天下午行經華江橋時，疑因天雨路滑，施姓駕駛未注意路況，追撞前方轎車後，再橫越至機車道與衝撞護欄。警方說，幸未造成傷亡，已解除交管，將釐清肇責。

網友在臉書Facebook「我是板橋人」社團貼出照片顯示，1輛黑色賓士車橫在台北市與新北板橋區之間的華江橋機車道上，轎車還衝撞橋上人行道，車頭撞擊橋邊護欄，整個引擎蓋毀損。

網友還貼出他的行車紀錄器拍攝過程，可以明顯看出賓士車從汽車道衝撞分隔島，跨越到機車道。貼文指稱，幸好閃的快，不然機車就會被轎車衝撞到橋下了。

轄區海山警分局表示，經調查，這起事故發生於今天下午接近3時時30分。施姓男子駕駛賓士車沿華江橋往板橋方向行駛時，疑因天雨路滑，不慎擦撞前方潘姓男子所駕駛的轎車，再衝撞橫越至機車道。

警方說，雙方酒測值均為0，皆未受傷，但施男車上乘客張女等3人，因撞擊致頭部暈眩，經送往亞東醫院救治後，並無大礙。

警方說，現場將調閱監視器影像，以釐清事故原因。車輛已於下午4時45分將拖吊移置，解除交通管制恢復通行。（編輯：張銘坤）1130302