嘉市私中生疑遭霸凌逼下跪被搧耳光 家長將提告

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（中央社記者黃國芳嘉義市8日電）嘉市某私中疑有學生霸凌事件，1名高二男生在教室內涉強迫學弟下跪並狂搧耳光，過程被錄影上傳網路。校方已聯絡雙方家長協調處理，被打學生的家長明天將對涉動手學生提告。

這起疑似校園霸凌事件的影片昨天被上傳至臉書（Facebook）專頁「黑色豪門企業」，影片中，涉動手的高二男生抓著高一學弟頭髮並對著下跪的學弟狂搧兩邊臉頰，還涉接連辱罵三字經、嗆學弟「大尾啊嗎」及「說話啊」與「裝啞巴哦！」，當時是下課時間，旁邊還有其他同學在走動。

對此，校方回應指出，2名學生於假日期間在校外因故發生口角，導致高二生不滿，雙方後續於學校下課時間私下溝通時，高二生因一時情緒，涉動手「拍打」高一生臉頰，因而造成此事件。

校方表示，學校在第一時間獲悉後，立刻啟動緊急應變處理，以關懷學生安全為首要考量，查明真相、了解發生原因及防止事態擴大，同時也聯絡雙方家長到校協調處理。

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嘉義市警察局少年隊今天指出，事件在5日上午發生，當天下午學生雙方家長到校協調，員警也到校協助處理，高一學生家長對小孩被打相關不諒解，將於明天前往轄區派出所製作筆錄，對涉動手的高二生提告。

嘉義地方法院表示，校園霸凌事件一直被少年法庭視為重點項目，相關案件移至地院後，後續會依少年事件處理法規定進行相關保護處分，若情節重大者，將由法院少年保護官直接介入協調處理，避免發生類似去年12月下旬新北市某中學學生喋血死亡事件。（編輯：戴光育）1130308