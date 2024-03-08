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臉書粉專自稱反詐中心 北市警：小心2次詐騙

2024/3/8 17:43
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（中央社記者劉建邦台北8日電）近期發現有臉書粉絲專頁冒用北市警局局徽，並自稱是「台北市警察局反詐中心」。台北市刑警大隊今天表示，經確認不是官方粉絲專頁，籲民眾小心2次詐騙，且已通知臉書下架。

台北市警察局刑警大隊發布新聞資料指出，詐騙集團會從網路上擷取官方頭像、徽章等識別標誌，冒充並建立假的聯繫管道，以偽裝成檢警等公務機關，且聲稱有辦法討回已經遭騙款項，藉此吸引曾遭詐騙的被害人上鉤。

警方表示，相關內容都為假訊息，北市警局並無此反詐中心，已通知臉書下架。其目的是利用被害人急於追回遭詐款項的心理，騙取錢財，試圖再剝一層皮，這便是常見的「2次詐騙」手法。

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警方呼籲民眾注意，臉書、IG等社群媒體帳號僅做為犯罪預防及其他政令宣導使用，並無提供受理報案或諮詢的功能。任何其他非官方渠道的訊息，特別是在社群媒體上，皆存在風險，可能包含不實信息，甚至是詐騙行為。

警方也建議民眾定期檢查網路帳號活動紀錄，包括社群媒體、電子郵件、銀行等。如果發現任何異常活動，如身分遭冒用，應立即採取行動，除於第一時間向周邊親友發文澄清，也可利用165全民防詐騙網檢舉及移除，避免身邊親朋好友落入詐騙風險。（編輯：方沛清）1130308

#北市刑大
#台北市
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