台東街頭連續發生開槍鬥毆 檢警逮人查辦

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（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東市街頭9日凌晨發生追車開槍事件，警方逮16名嫌犯全數移送，昨天又發生街頭鬥毆，有人遭摺疊刀刺傷，警方緝獲2男到案。台東地檢署重申公權力不容挑戰，全力查辦到底。

台東市民航路9日凌晨10餘輛轎車追車，甚至有2輛直接對撞，警方查出是兩幫人馬共17人涉案，有1人開6槍，雙方各有人受刀傷及被球棒打傷。警方逮獲16名嫌犯，全數移送台東地檢署偵辦，1人逃亡，初步調查起因於債務糾紛。

昨日凌晨台東市再發生街頭鬥毆，1人受傷送醫，警方3小時內破案。台東縣警察局台東分局副分局長林慶村今天接受媒體聯訪表示，34歲莊姓男子與29歲邱姓男子，因口角糾紛，與47歲廖姓男子爭執扭打，過程中莊男用摺疊刀刺傷廖男後，隨即夥同邱男逃離現場。

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林慶村表示，台東分局成立專案小組追緝，於3小時內緝獲莊男和邱男到案，依涉殺人未遂罪移請台東地檢署偵辦。警方呼籲民眾遇糾紛時，應保持理性處理，切勿衝動行事，如有違法情事，警方定依法究辦，以維社會治安。

台東地檢署重申公權力不容挑戰，任何暴力不法行為，定會從嚴、儘速、全力查辦到底，以維護社會秩序，保障民眾生命財產安全，有心人士切勿心存僥倖，以身試法。（編輯：郭諭儒）1130312