涉幽靈人口2審逆轉 綠島鄉代鄭姵辰保住職位

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（中央社記者盧太城台東縣12日電）國民黨籍台東綠島鄉民代表鄭姵辰，111年底選舉雖同額競選，但因涉嫌幽靈人口，遭台東地方法院判當選無效；經上訴高等法院花蓮分院判她勝訴，保住職位，全案定讞。

111年底綠島鄉民代表選舉，鄭姵辰選區應選名額3席，3人同額競選，鄭姵辰高票當選。但遭檢舉虛偽遷陳姓、鄧姓2人戶籍到綠島，遭到台東地檢署提起公訴及當選無效之訴。

鄭姵辰和遭指控是幽靈人口的陳姓、鄧姓民眾辯稱，陳姓、鄧姓都是綠島鄉人，因戶籍在綠島有搭船優惠，且當時COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，綠島鄉公所和鄉代會通過「台東縣綠島鄉因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情振興經濟消費禮金發放自治條例」，發放對象需於111年2月28日前設籍綠島鄉，且於發放日仍在籍者，因此他們趕緊將戶籍遷回綠島。

台東地方法院審理時，刑事部分判決無罪，但當選無效部分判決台東地檢署勝訴。

當選無效部分鄭姵辰不服提起上訴，日前高等法院花蓮分院判決撤銷一審判決，並駁回台東地檢署的當選無效之訴，不得再上訴，全案鄭姵辰勝訴定讞。

鄭姵辰今天接受中央社記者電話訪問時表示，雖然尚未接獲判決書，但已接獲律師告知，她將全心全力不負綠島鄉民的支持。（編輯：郭諭儒）1130312