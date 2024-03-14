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苗栗鯉魚潭水庫抽泥 1工人13日失蹤疑落水持續搜救

2024/3/14 10:00（3/14 10:36 更新）
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苗栗縣消防局14日表示，13日獲報鯉魚潭水庫委外進行抽泥作業，有工人失蹤疑似落水，經派潛水人員和空拍機搜索仍一無所獲，14日持續搜救。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 113年3月14日
苗栗縣消防局14日表示，13日獲報鯉魚潭水庫委外進行抽泥作業，有工人失蹤疑似落水，經派潛水人員和空拍機搜索仍一無所獲，14日持續搜救。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 113年3月14日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗鯉魚潭水庫委外進行抽泥作業，有工人失蹤疑似落水，苗栗縣消防局昨天獲報，派出潛水人員與空拍機搜索，一無所獲，今天持續進行搜救行動。

苗栗縣政府消防局第五大隊卓蘭消防分隊表示，昨天下午接獲通報，鯉魚潭水庫發生溺水案件，立即出動救護車及船艇前往，但抵達現場只看到1艘空船，並未發現疑似溺水民眾。

鯉魚潭水庫管理中心主任鍾清源告訴中央社記者，水庫抽泥委外勞務案為4年計畫，預計民國114年完成；經了解，昨天有4人共同作業，其中22歲劉姓男子半途要上廁所，獨自駕駛小型動力艇返回途中，突然失去蹤影，同事又連繫不到人，研判可能落水，因此打119請求協助。

消防潛水人員於小型動力艇最後停靠處，先後下潛3次都沒有發現，隨後擴大範圍，並於水面上搭配使用霸王鉤搜索，但因水庫深達45公尺，直到昨天晚間6時許仍未找到失蹤者。

消防局指出，上午已派遣卓蘭、大湖、獅潭及特搜分隊隊員，前往鯉魚潭水庫再次進行搜救，希望早日發現疑似落水劉男。（編輯：陳仁華）1130314

鯉魚潭水庫13日有1名抽泥作業人員失蹤疑似落水，苗栗縣消防局14日持續派遣卓蘭、大湖、獅潭及特搜分隊隊員前往搜尋，盼早日發現疑似落水劉姓男子。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 113年3月14日
鯉魚潭水庫13日有1名抽泥作業人員失蹤疑似落水，苗栗縣消防局14日持續派遣卓蘭、大湖、獅潭及特搜分隊隊員前往搜尋，盼早日發現疑似落水劉姓男子。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 113年3月14日
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