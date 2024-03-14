新竹縣議員鄭昱芸詐領助理費 判刑3年8月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北14日電）現任新竹縣無黨籍議員鄭昱芸詐領助理費，一審依貪污罪判處有期徒刑7年4月，二審依情堪憫恕規定減輕改判3年8月，昨天最高法院駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

一審的新竹地方法院判決指出，鄭昱芸在擔任新竹縣第19屆議員任內、於民國107年至108年間不實向新竹縣議會先後申報吳姓友人、吳姓友人的子女為公費助理，藉此詐取公費助理補助費用。

一審認為，鄭昱芸詐取公費助理補助費新台幣21萬餘元，事證明確。

判決指出，審酌鄭昱芸為高學歷知識者，曾歷經新竹縣芎林鄉民代表等職，現為新竹縣議員，應行監督縣政及審核縣規、預算等職權，卻為私利詐領財物，且否認犯罪，依利用職務機會詐取財物罪，判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認定，鄭昱芸任議員期間，確實服務縣民而辦理各項地方特色推廣活動，活絡地方社區事務。

二審審酌鄭昱芸詐領助理費期間8個月、金額21萬餘元，若處以最低度刑仍嫌過重，依一般社會觀念顯然失衡，因此依刑法第59條情堪憫恕規定減刑，改判刑3年8月，褫奪公權2年。

檢察官、鄭昱芸均提起上訴，最高法院認為，原審判決調查完備，量刑妥適，昨天駁回上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。（編輯：戴光育）1130314