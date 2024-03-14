民進黨南市黨部主委潘新傳遇襲 2嫌遭聲押

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（中央社記者張榮祥台南14日電）民進黨台南市黨部主委潘新傳昨天在南區某家護理之家遇襲，遭人強拉出車、拉扯跌倒輕微挫傷，2名涉嫌行凶男子事後向警方投案，今天被移送，台南地檢署晚間訊後聲押禁見。

台南地檢署今晚指出，涉嫌行凶的24歲嘉義蔡姓男子、19歲屏東李姓男子，涉犯組織犯罪條例第3條第1項參與犯罪組織、及刑法強制、傷害、毀損等罪嫌，且有串供、滅證、逃亡之虞，南檢訊後向台南地方法院聲請羈押禁見，檢警也將持續調查犯案動機。

警方調查，潘新傳昨天上午準備搭乘黨部汽車離開南區某家護理之家時，突有1輛汽車駛進停車場，蔡男、李男下車將潘新傳強拉出車，雙方拉扯時，潘新傳跌倒輕微挫傷。

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蔡男、李男持有棍棒，毀損潘新傳黨部座車時，1名復康巴士司機見狀趕來欲制止，卻被對方打傷送醫。2人行凶後駕車逃向北區第五分局投案，由轄管南區第六分局帶回偵訊，今天以傷害、毀損等罪嫌移送南檢偵辦。

潘新傳表示，他和行凶男子完全不認識，對方動機目的也摸不著頭緒；他待人處事以和為貴，不和人計較，事業未和人結怨，各界莫再臆測，後續交給警方處理，期盼全案早日水落石出。（編輯：謝雅竹）1130314