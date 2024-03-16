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民進黨南市黨部主委潘新傳遇襲 2嫌遭羈押禁見

2024/3/16 11:41
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（中央社記者張榮祥台南16日電）民進黨台南市黨部主委潘新傳13日在南區某家護理之家遇襲，2名涉案男子事後投案，南檢訊後聲押，台南地院以被告刻意隱藏犯罪事證及有其他共犯參與，裁定羈押及禁止接見通信。

台南地方法院今天表示，被告涉犯組織犯罪防制條例、傷害罪、強制罪、毀損罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡事實，且刻意隱藏犯罪事證及有其他共犯參與，似有組織性、集團性等多人共同犯罪；地院裁定羈押，並禁止接見通信。

潘新傳13日上午準備搭乘黨部汽車離開南區某家護理之家時，突有1輛汽車駛進停車場，24歲蔡男、19歲李男下車將潘新傳強拉出車，雙方拉扯時，潘新傳跌倒輕微挫傷。

蔡男、李男持有棍棒，毀損潘新傳黨部座車時，1名復康巴士司機見狀趕來欲制止，卻被對方打傷送醫。2人行凶後駕車逃向北區第五分局投案，由轄管南區第六分局帶回偵訊送辦。

台南地檢署以蔡男、李男涉犯組織犯罪條例及強制、傷害、毀損等罪嫌，且有串供、滅證、逃亡之虞，訊後向台南地院聲請羈押禁見，檢警也將持續調查犯案動機。（編輯：李亨山）1130316

#潘新傳
#台南地院
#民進黨台南市黨部
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