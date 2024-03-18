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涉盜領客戶資金逾3億 台新理專判11年6月定讞

2024/3/18 11:40
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（中央社記者林長順台北18日電）台新銀行周姓理專涉嫌盜領客戶資金逾新台幣3億元，法院一審判刑10年6月，二審判刑12年4月。更一審審酌周男已改口認罪，改判11年6月徒刑。最高法院今天駁回上訴定讞。

判決指出，周男於民國97至109年擔任台新銀行中和分行理財專員等職位期間，佯向客戶推銷辦理定期存款及投資金融商品，經客戶同意而協助辦理存匯款時，偽造客戶同意將款項轉入周男向親友所借用帳戶，藉此詐得客戶存款共計新台幣2億9585萬餘元及美元173萬元。

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台北地檢署依銀行法特別背信罪起訴周男，建請法院從重判處10年以上刑度；台北地方法院判處周男10年6月徒刑。台灣高等法院二審加上檢方移送併案周男涉及詐欺取財、行使偽造私文書、洗錢及違反銀行法的銀行職員特殊背信罪犯行等，判周男應執行12年4月徒刑。

最高法院發回高院更審，更一審考量周男坦承主要犯行，僅就是否成立銀行職員背信罪的法律爭點置辯，曾陸續向被害人支付利息及返還部分款項外，依銀行法背信罪改判11年6月徒刑。最高法院今天駁回上訴定讞。（編輯：方沛清）1130318

#最高法院
#銀行法
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