母懷疑兒偷錢涉管教釀傷 基檢認定逾越體罰起訴

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）基隆市許姓女子因懷疑就讀國小的兒子偷取家中錢財又說謊，不只徒手攻擊，還用指甲抓兒子，造成兒子頭、頸部多處受傷，基隆地檢署偵查後，認定許女逾越體罰本質，起訴許女。

基隆地檢署起訴書指出，許女去年7月20日因懷疑就讀國小的兒子擅自拿取放在家中的金錢，對兒子心生不滿，涉以徒手攻擊並用指甲抓兒子，導致兒子頭部、頸部、右耳及左肩，受有指甲抓痕及瘀傷。

許女在檢察官偵訊時，坦承因懷疑兒子偷錢還說謊因而動手，但辯稱是為教育兒子，沒有傷害犯意。

檢方表示，父母對於未成年子女有教養權利及義務，若在合理親權行使範圍內，適當程度的體罰，以疼痛嚇阻、警示未成年子女行為界限，確實不宜任意以刑事責任追訴。

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檢方指出，經查許女兒子的傷勢在頭部、頸部等生命中樞所在處，傷痕外觀屬紅色條狀瘀血，應可推知許女攻擊方式，主要是以指甲用力抓造成，且許女自承案發當下確實情緒管理不佳，許女的行為已涵蓋為宣洩情緒，顯然已逾越體罰本質，難以採信許女辯稱沒有傷害犯意。

檢方偵查後，認定許女涉犯兒童及少年福利與權益保障法及刑法成年人對兒童犯傷害罪嫌，應依兒童及少年福利與權益保障法規定，對許女加重刑責。（編輯：戴光育）1130318