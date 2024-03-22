台東美術館恐嚇引爆危機解除 3/23正常開放

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（中央社記者盧太城台東縣22日電）台東縣立美術館遭電郵恐嚇交付8000萬元，否則今天下午5時引爆炸彈。時間已過，未見爆裂物，警方做最後搜尋後撤離，明天美術館正常開放。

由於下午5時歹徒指示交付金錢最後時間已到，館內外未發生異狀，警方再次做最後的搜尋，依然未發現爆裂物，隨後撤離警力。警方表示，經過搜索沒有發現爆裂物，郵件IP來自國外，疑似是國內幾起炸彈恐嚇相同手法

台東縣政府文化處視覺藝術科長王朝瑩接受中央社記者訪問表示，感謝警方搜索持續到最後，目前確定美術館安全，明天會恢復開館，也會加強人員巡檢。

台東縣立美術館今天中午接獲電子郵件，告知在美術館內放置4顆炸彈，恐嚇下午5時前交付新台幣8000萬元，否則將引爆炸彈。

警方獲報後動員大批警力和防爆小組人員進駐美術館，將館內外徹底搜尋，並未發現爆裂物。館方和警方不敢掉以輕心，下午暫時關閉美術館，警方人員也持續待在館內戒備。（編輯：黃世雅）1130322