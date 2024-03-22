東美術館被恐嚇放炸彈 初步排除爆裂物下午先閉館

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（中央社記者盧太城台東縣22日電）位於台東市浙江路的台東縣立美術館中午接到恐嚇郵件，要求交付8000萬元，否則引爆4顆炸彈。警方搜索初步排除有爆裂物；不過，縣政府還是決定下午關閉美術館。

今天中午大批警力和防爆小組進入台東美術館，同時美術館管制人員進入，引起民眾關注。警方逐一搜索每間展館，連戶外的樹木、草皮也仔細翻找。

館方人員表示，今天中午接獲電子郵件，告知在美術館內放置4顆炸彈，恐嚇下午5時前交付新台幣8000萬元，否則將引爆炸彈。

現場搜索警方人員表示，經過搜索沒有發現爆裂物，郵件IP來自國外，疑似是國內幾起炸彈恐嚇相同手法。台東縣政府表示，基於安全考量，還是決定今天下午關閉美術館。（編輯：黃世雅）1130322