探視桃園勇警蔡淳宇 林右昌：專案提升員警安全

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（中央社記者吳睿騏桃園25日電）內政部長林右昌今天前往探視23日因追捕犯嫌遭受槍傷的員警蔡淳宇並頒贈慰問金，林右昌特別感謝蔡淳宇的英勇，也請警政署通盤檢討、全面專案規劃提升警察駐地及執勤安全。

桃園市警察局今天發布新聞稿指出，林右昌探視時表示，蔡淳宇剛滿22歲，跟他大兒子年紀差不多，任警職才1年多，在警界算初生之犢，但受傷後仍臨危不亂，開了12槍回擊遏制歹徒逃逸，顯示基層員警在警專學校的訓練紮實值得肯定。

林右昌指出，近期連續發生基隆駐地與桃園執勤安全的案件，也請警政署通盤檢討、全面專案規劃提升警察駐地及執勤安全。

林右昌也在臉書（Facebook）發文表示，他去年剛上任半個月就到警專視察「情境模擬靶場」，他認為這對提升員警應處能力是很重要的工具，是利用科技技術製成各種案例情境，讓員警模擬體驗實境，強化面對各種狀況的應變經驗。

林右昌指出，在總統蔡英文與行政院長陳建仁的支持之下，去年已核定新台幣24億5091萬餘元，將擴大建置互動式情境模擬射擊訓練靶場23處、多功能靶場體技館5處，讓所有基層員警在回訓時都可以使用到。

林右昌說，警察肩負著國家社會治安穩定使命，保護人民生命財產安全，所以有人民保母之稱，警察的公權力絕對不容許挑戰，也感謝合力圍捕歹徒其他員警們的英勇，並對在最短時間內將歹徒緝捕到案，安定社會民心表達敬意。（編輯：李錫璋）1130325