慰問槍戰受傷警 張善政：全力協助並查緝槍枝來源

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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）桃園市昨晚發生警匪槍戰，造成員警蔡淳宇中槍送醫，市長張善政今天前往探視並致贈慰問金，也到桃園警分局及埔子派出所慰問警員，表示市府會全力支持警方並積極查緝槍枝來源。

桃園市警察局桃園分局景福派出所昨晚10時51分許遭楊姓犯嫌駕車開槍襲擊，幸無人員受傷。案發後，警方立即通知勤指中心通報線上攔截圍捕，員警蔡淳宇昨晚11時7分許在桃園區永安路及力行路口發現涉案車輛。

蔡淳宇喝令楊嫌下車，但遭楊嫌連開數槍，造成蔡淳宇左肩中1槍倒地，蔡淳宇忍痛反擊10餘槍阻止楊嫌逃逸，最後於昨晚11時20分許以優勢警力壓制逮捕楊嫌。

張善政表示，蔡淳宇左肩遭歹徒擊中，所幸未傷到骨頭及神經，凌晨已動手術將子彈取出，轉入病房休養後已清醒，目前傷勢穩定、精神狀態良好。張善政也向主治醫師了解員警傷勢，表示市府團隊會盡全力協助。

張善政除表達感謝並指出，年僅22歲的蔡淳宇在被子彈擊中後仍奮不顧身朝犯嫌車子連開12槍，其中幾槍擊中犯嫌後輪胎，使車輛難以行駛，後續在警方包夾下順利將犯嫌逮捕。

張善政致贈慰問金給蔡淳宇，也向蔡淳宇父母致意，他表示，蔡淳宇的父親是退休警察，兩代投入打擊犯罪令人非常敬佩。

張善政隨後也前往桃園分局慰問，感謝員警辛勞，讓歹徒無法逍遙法外，他強調，對這樣明顯挑戰公權力的違法行為，市府會積極查緝槍枝來源，不放過所有細節，市府會全力支持警方。

桃園分局在下午2時許將楊嫌依殺人、妨害公務及違反槍砲彈藥刀械條例等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，面對媒體詢問，楊嫌不發一語沒有回應。（編輯：李錫璋）1130324