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假扮中國影星「龔俊」網約見面同住 婦險遭騙20萬

2024/3/27 15:45（3/27 16:16 更新）
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台中詹姓婦人（右）日前被自稱中國演員「龔俊」的網友主動認識加Line，並聲稱要來台拜訪同住，請她代墊新台幣20萬元旅費，詹婦要匯款時行員發現有異報案，警方到場勸說分析，成功保住詹婦的血汗錢。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年3月27日
台中詹姓婦人（右）日前被自稱中國演員「龔俊」的網友主動認識加Line，並聲稱要來台拜訪同住，請她代墊新台幣20萬元旅費，詹婦要匯款時行員發現有異報案，警方到場勸說分析，成功保住詹婦的血汗錢。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年3月27日
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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中詹姓婦人日前被自稱中國影星「龔俊」的網友主動認識，並聲稱要來台拜訪同住，請她代墊新台幣20萬元旅費，詹婦要匯款時行員發現有異報案，警方到場勸說，成功保住血汗錢。

台中市政府警察局烏日分局今天表示，烏日派出所警員22日接獲轄內郵局行員報案，有婦人要匯款20萬元到陌生帳戶疑似遭詐騙，須員警到場協助。

行員關懷提問匯款目的時，50歲詹姓婦人支吾其詞，因此通報員警到場了解。詹婦向警方表示，她關注中國男星龔俊演出的古裝網路劇，對劇情暸若指掌、堪稱鐵粉，本月初她在臉書（Facebook）關注的偶像突然主動要求加Line好友，讓她相當開心。

詹婦說，對方將近1個月來互相噓寒問暖，日前「龔俊」說要來台拜訪，並要與她同住一個星期，請她先代墊旅費，因此要匯款到對方指定的帳戶。

員警向詹婦分析，藝人怎麼可能會在網路上，隨便與粉絲借錢而毀掉自己的名聲，並分享網路新聞案例，詹婦才發現自己受騙上當，感謝員警和行員守護她的血汗錢。（編輯：郭諭儒）1130327

#中國
#台中市政府警察局烏日分局
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