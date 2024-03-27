更多編輯台推薦新聞：
「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村
文化

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村

巴黎市府保障居住正義 設平台助房客討回超額租金
國際

巴黎市府保障居住正義 設平台助房客討回超額租金

台智光案簽約始末一次看懂 傳輸費率爭議歷任市長說法是什麼
政治

台智光案簽約始末一次看懂 傳輸費率爭議歷任市長說法是什麼

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬
生活

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

潮州越配疑惡性倒會8百萬 同鄉受害10餘人

2024/3/27 21:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣27日電）屏東縣警察局潮州分局接獲報案，1名越配陳姓女子惡意倒會，已知23名受害者損失新台幣800多萬元，其中10餘人是陳女的同鄉及雇主，警方將全案依詐欺案移請屏東地檢署偵辦。

其中1名受害人潘小姐今天告訴中央社記者，自己也是越配，在越南時就認識陳女，因信賴同鄉而入會，她與姐妹5人損失就有150萬元。

潘小姐說，陳女嫁來台灣20多年，剛來沒多久就起互助會，起初運作正常因此吸引許多同鄉加入，但5、6年前開始出現狀況，近2年更是嚴重，去年10月陳女失聯。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

潘小姐說，她認識的受害同鄉就有10多位，但也有許多台灣本地人受騙，包含陳女任職10多年的蘭花公司老闆，且許多受害人礙於面子不敢告知家人，實際受害人數可能多達百人。

潮州警分局光華所長吳俊生表示，本案被害人已達成初步共識，委託其中1名被害人李姓女子代為提起告訴，警方蒐集相關證據，將通知涉案陳女到案說明，後續全案依詐欺案移請屏東地檢署偵辦。（編輯：陳清芳）1130327

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.32