嘉義縣員警酒駕睡路邊 記過調職依法究辦

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（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）嘉縣警察局竹崎分局太和派出所林姓副所長，9日晚間與朋友喝酒後駕車返家途中將車輛停靠路旁休息，因未熄火民眾疑為需救護報警處理，員警到場查獲酒駕，遭記過調職依法究辦。

竹崎分局今天發布新聞稿表示，竹崎分局林姓巡佐9日輪休期間拜訪親友，期間有飲酒，自行駕車返家，於當日晚間9時39分許，因不勝酒力，行經嘉義縣民雄鄉中和村將車停在路旁人在車內睡覺，車輛未熄火，民眾疑為需救護案件因而報警。

警方前往處理發現林員渾身酒氣、意識不清，經酒測其呼氣含酒精濃度超過法定值0.25mg/l，全案由民雄分局依公共危險罪嫌移送嘉義地方檢察署偵辦。

竹崎分局長陳勇誌說，接獲林員酒駕案件後，秉持不縱容、不掩飾的立場，立即往上通報，與督察組長等人現場瞭解，並協助調查。

陳勇誌表示，林員已違反刑法公共危險罪，影響警譽戕害警察機關形象，除依法送辦，依警政署規定，立即予以記1大過，並免除太和派出所副所長幹部職務及調整服務地區。（編輯：黃世雅）1130411