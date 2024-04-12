校園命案被害者父親悲憤 盼被告少年、少女受懲

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（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北地院今天裁准羈押校園命案2名涉案少年、少女，被害國中生的父親晚間表示，盼被告都得到應有的懲罰。對於未滿18歲的刑事案件應修法，家長須承擔相應刑責，避免蓄意脫產。

新北地方法院今晚表示，校園命案涉案被告少女經審理後認為涉犯重罪，且曾與相關證人相互討論，有串證之虞，裁定羈押禁見。稍早，涉案少年也因涉殺人重罪，裁准羈押禁見。

被害少年父親晚間透過前板橋市民代表石一佑發表聲明表示，有媒體今天採訪涉案少女的家長，報導描述命案事發過程；父親認為，少女家長是無中生有，任意毀謗，對此他相當悲憤。

聲明表示，案發至今心情依然悲痛，但須堅強起來。痛失愛子已是一輩子無可挽回的傷痛，請外界與加害人家長，別在父母傷口上灑鹽，想把風向變成是他兒子（死者）的錯，事實並非如此。

聲明指出，除要幫兒子伸張正義外，還有女兒要照顧。希望檢方詳細偵辦，還原事實真相，讓民眾知悉被告少年、少女2人行為，都得到應有的懲罰，以還公道。

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聲明也提到，盼望促成修法，只要涉及刑事案件，應不得塗銷相關記錄。涉及刑案5年以上刑期重罪的未成年人，不應受少年事件處理法保護，應適用刑法。家長也必須承擔相應刑責，避免蓄意脫產。

警方調查，去年12月25日新北某國中女學生趁中午休息時，到別班找人聊天，卻遭那一班的男學生要求離開。女學生隨後找認識的男同學前往理論；結果，涉案少年持彈簧刀揮砍，刺死制止少女聊天的男學生。（編輯：郭諭儒）1130412