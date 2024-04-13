假冒地政士誘騙女子賣房涉詐財 北市警逮2人送辦

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（中央社記者劉建邦台北13日電）簡姓男子偽造地政士證書開代書事務所，並由同夥假冒房屋買主，誘騙亟需資金的陳姓女子賣房，導致陳女僅拿到一半房價且還要付租金，從屋主變房客。警方逮捕簡男等2人送辦。

台北市刑警大隊今天發布新聞資料，偵三隊日前獲報有民眾遇到假代書詐騙案，著手調查發現35歲簡姓男子等2人涉嫌，經查簡男假冒地政士誘騙被害人。

警方表示，被害陳姓女子獨力扶養3名子女，因亟需用錢，去年7月間赴簡姓男子在桃園市開設代書事務所諮詢房屋貸款事宜，簡男稱可幫忙房屋貸款，且能介紹買主。

警方說，簡姓男子事後向被害人謊稱其位於新北市汐止區房屋價格約新台幣1500萬元，並找同夥擔任買主，雙方後續簽約，合約內竟要求陳女每月須繳3萬元租金，且僅先付約一半價金，房屋就被過戶至簡男同夥名下。

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警方指出，陳姓女子事後認為房屋買賣合約有異，在台北市的親友陪同下報警處理，市刑大掌握證據後赴簡男位於桃園市的代書事務所搜索，並由當地市府地政員陪同到場，確認簡男的地政士證書是偽造，把人帶回偵辦，並循線逮捕同夥到案。

北市刑大警詢後依詐欺、偽造文書、使公務人員登載不實等罪嫌，把簡姓男子等2人移送台北地檢署偵辦。警方呼籲，民眾買賣房屋土地前，可先至內政部地政司官網查詢合格地政士資格。（編輯：李錫璋）1130413